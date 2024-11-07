Лидер оппозиции ФРГ призвал немедленно обсудить вопрос о вотуме доверия

Лидер оппозиции ФРГ Мерц потребовал немедленно обсудить вопрос о вотуме доверия

Председатель Христианско-демократического союза, кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц потребовал немедленно обсудить вопрос о вотуме доверия действующему правительству Германии. Его слова приводит Bloomberg.

«Мы настоятельно призываем канцлера [Германии Олафа Шольца] немедленно поставить вопрос о доверии, самое позднее — в начале следующей недели», — заявил лидер немецкой оппозиции.

По словам Мерца, необходимо «очень быстро вернуть ответственность за состав немецкого Бундестага в руки избирателей», в связи с чем он намерен попросить Шольца «расчистить для этого путь».

Ранее Шольц заявил о намерении запросить вотум о доверии в начале 2025 года, чтобы бундестаг мог проголосовать по нему 15 января. В таком случае досрочные выборы могут состояться в марте.

Мерц при этом отметил, что вопрос о вотуме необходимо поднять не позднее середины ноября, чтобы выборы состоялись уже в середине января.