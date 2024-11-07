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13:08, 7 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал Харрис героической женщиной и посоветовал ей не плакать

Лукашенко: Харрис не надо плакать, она героическая женщина
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проигравший кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис является героической женщиной, передает БелТА.

«Камала героическая женщина, ей не надо плакать. Америка не созрела еще избрать женщину. (...) Плакать ей ни в коем случае нельзя», — заявил Лукашенко.

По его словам, она «носом в нос» шла с Дональдом Трампом, которого Лукашенко назвал бульдозером.

Ранее Лукашенко заявил, если Трамп сможет прекратить все войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию мира. Помимо этого, он поздравил Трампа с возвращением в президенты США. По его словам, результаты выборов являются «воплощением личного подвига» Трампа.

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