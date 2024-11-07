В Индии львица съела семилетнюю девочку

В Индии львица утащила семилетнюю девочку в лес и съела ее. Об этом сообщает Lokmat Times.

Нападение произошло в понедельник, 4 ноября, в округе Амрели штата Гуджарат. Девочка с матерью возвращались домой с фермы, когда на них набросилась дикая кошка. Львица сразу же утащила ребенка в заросли. Позже в том районе были обнаружены сильно поврежденные, разрозненные останки.

Сотрудники Департамента лесного хозяйства прибыли на место происшествия и начали поиски агрессивного животного. Им удалось выследить львицу утром 5 ноября. Ее усыпили и поместили в клетку.

21 октября в том же районе львица растерзала пятилетнего мальчика. Поймать дикую кошку тогда не удалось.