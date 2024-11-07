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11:21, 7 ноября 2024Мир

Министр обороны Польши высказался об уничтожении ракет над Украиной

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не должна помогать Украине сбивать ракеты
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша не должна участвовать в уничтожении ракет над Украиной. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet.

«Нет, Польша не должна помогать Украине сбивать ракеты», — ответил на соответствующий вопрос министр.

2 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава вместе с партнерами по НАТО пока не приняли решения о перехвате ракет над Украиной.

В августе президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отказ Польши сбивать ракеты над территорией страны. Он полагает, что Варшава не решается этого сделать, поскольку ей необходима поддержка других государств НАТО.

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