Министр обороны Польши высказался об уничтожении ракет над Украиной

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не должна помогать Украине сбивать ракеты

Польша не должна участвовать в уничтожении ракет над Украиной. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet.

«Нет, Польша не должна помогать Украине сбивать ракеты», — ответил на соответствующий вопрос министр.

2 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава вместе с партнерами по НАТО пока не приняли решения о перехвате ракет над Украиной.

В августе президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отказ Польши сбивать ракеты над территорией страны. Он полагает, что Варшава не решается этого сделать, поскольку ей необходима поддержка других государств НАТО.