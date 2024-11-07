Модель подала в суд на Дельфина из-за «голых» кадров в клипе

Модель подала в суд на Дельфина из-за кадров в клипе, где она оказалась голой

Модель, пожелавшая остаться неизвестной, подала в суд на Андрея Лысикова, известного под псевдонимом Дельфин, из-за клипа, в котором она снялась. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, девушка снялась в клипе на трек «Месть» в красном белье, однако при монтаже ее «раздели». Сообщается, что модель уже обратилась в суд с требованием удалить клип, а также возместить ей моральный и репутационный ущерб в размере 350 тысяч рублей.

Как уточняет канал, участница съемок ролика связывалась с командой Дельфина, чтобы решить вопрос в досудебном порядке, но ей ответили, что все условия контракта были соблюдены, а из-за стиля съемки и парика девушку невозможно узнать.

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