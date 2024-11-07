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11:23, 7 ноября 2024Наука и техника

Мозг крысы подключили к ИИ

В российской биотехнологической лаборатории Neiry крысу подключили к ИИ
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российским ученым из биотехнологической лаборатории Neiry впервые удалось подключить мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ), который помогает ей давать правильные ответы на любые вопросы. Об этом сообщает РИА Новости.

Мозг лабораторной крысы по кличке Пифия был связан с нейроинтерфейсом. Это устройство работает вместе с ИИ, который через электрическую стимуляцию центральной нервной системы подсказывает правильные ответы. Электроды нейроинтерфейса активируют определенные зоны мозга крысы, помогая ей понять, когда ответить «да» или «нет».

Крыса верно ответила на сотни вопросов, связанных с наукой. По мнению ученых, в будущем такую систему можно будет применять и для людей с имплантированным нейроинтерфейсом. Будущей целью разработчиков является создание технологии, которая позволяет подключить человеческий мозг к глобальным знаниям человечества.

Ранее сообщалось, что сотрудники российской биотехнологической лаборатории Neiry совместно с сервисом кикшеринга Whoosh успешно протестировали первый в мире электросамокат, управляемый силой мысли.

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