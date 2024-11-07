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16:20, 7 ноября 2024Экономика

На Москву не хватило солнца

Синоптик Позднякова: в октябре Москва увидела солнечных дней меньше нормы
Виктория Клабукова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В октябре на столицу не хватило солнечных дней. Об этом в своем Telegram-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

За этот октябрь солнце в Москве светило меньше нормы — по сведениям обсерватории МГУ, в этом месяце оно находилось на небосклоне всего 74 часа при норме в 78 часов. Погода в октябре 2024 года в основном была облачной с осадками. При этом солнечнее всего, согласно истории метеонаблюдений, было в октябре 2005-го: тогда солнце на небе видели суммарно 149 часов. Пасмурнее всего выдался октябрь 2001-го: в тот год светило озаряло небо лишь 24 часа. Ноябрьская норма, как поделилась синоптик, составит порядка 32 часов.

В то же время минувший октябрь оказался одним из самых теплых на памяти столичных метеорологов. Он вошел в тройку самых жарких в XXI столетии, превысив климатическую норму на 1,9 градуса. Средний показатель температуры равнялся плюс 7,7 градуса. В целом за этот месяц столбики термометров колебались с минус 2,4 градуса (18 октября) до плюс 21,9 градуса (3 октября).

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