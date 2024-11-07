Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:41, 7 ноября 2024Бывший СССР

На Украине прокомментировали информацию о новом мирном плане Трампа

Советник Зеленского Литвин усомнился в информации о новом мирном плане Трампа
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникации Дмитрий Литвин усомнился в достоверности информации американской газеты The Wall Street Journal о новом мирном плане советников победившего не выборах президента США Дональда Трампа. Его слова приводит «Зеркало недели» в Telegram.

«В целом можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах», — сказал он.

Ранее газета WSJ сообщила, что команда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. Мирная инициатива предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план, описанный WSJ, абстрактным. По его словам, в статье обезличены все ключевые и важные моменты дипломатического урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали абстрактными данные о новом мирном плане Трампа по Украине. Что об этом думают в Киеве?

      Вероятность скачка биткоина до 100 тысяч долларов на фоне выборов в США оценили

      Появились подробности о массовом отравлении россиян грибами

      Приговор политику Гозману признали законным

      В российском городе у дома снесло крышу и забор

      Во Франции назвали последствия победы Трампа для Европы

      17-летнего игрока «Барселоны» признали самым дорогим молодым футболистом мира

      В Киеве заявили о «сдержанном оптимизме» в связи с победой Трампа на выборах

      Обвиняемого в подрыве железной дороги в Башкирии отправили под стражу

      Виновному в смертельном отравлении 11 россиян контрафактным алкоголем вынесли приговор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше