На Украине прокомментировали информацию о новом мирном плане Трампа

Советник Зеленского Литвин усомнился в информации о новом мирном плане Трампа

Советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникации Дмитрий Литвин усомнился в достоверности информации американской газеты The Wall Street Journal о новом мирном плане советников победившего не выборах президента США Дональда Трампа. Его слова приводит «Зеркало недели» в Telegram.

«В целом можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах», — сказал он.

Ранее газета WSJ сообщила, что команда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. Мирная инициатива предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план, описанный WSJ, абстрактным. По его словам, в статье обезличены все ключевые и важные моменты дипломатического урегулирования конфликта.