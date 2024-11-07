НАСА опубликовало самые качественные снимки Юпитера за всю историю. Ради них зонд Juno пролетел 2,7 миллиарда километров

Космический зонд NASA получил впечатляющие фото Юпитера высокого качества

Космический аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) «Юнона» отправил на Землю самые детальные снимки Юпитера. В конце октября он завершил свой последний, 66-й облет планеты.

Снимки были сделаны на камеру JunoCam с разрешением два мегапикселя. На фотографиях запечатлены хаотические облака и циклонические штормы в приполярных широтах Юпитера.

Последняя партия изображений, которые он отправил на Землю, действительно впечатляет Newsweek

Также «Юнона» оснащена другими приборами, в том числе магнитометром для составления карты магнитного поля планеты и микроволновым радиометром для измерения содержания воды и аммиака в ее атмосфере.

Путешествие станции от Земли к крупнейшей планете Солнечной системы заняло около пяти лет

«Юнона» была запущена в 2011 году. В 2016 году она вышла на орбиту планеты, преодолев 1,7 миллиарда миль. С тех пор зонд пролетал мимо Юпитера и его спутников, делая снимки и отправляя изобилующие мельчайшими деталями данные. К величайшим достижениям аппарата относят первые снимки северного полюса Юпитера, сделанные крупным планом. С помощью «Юноны» также удалось выяснить, что представляет собой самый известный шторм на планете, известный как «Большое красное пятно». Также выяснилось, что глубина шторма составляет около 200 миль (около 321 километра), что в 50-100 раз превышает глубину океанов Земли.

2,7 млрд км преодолела «Юнона» за 5 лет

Кроме того, 29 сентября 2022 года «Юнона» пролетела вблизи Европы. Минимальное расстояние до поверхности спутника составило всего 352 километра. Также аппарат приблизился к пятому по величине спутнику Юпитера Амальтее, диаметр которой около 83 километров.

Juno (Jupiter Polar Orbiter) названа в честь греко-римской богини брака и рождения Юноны — сестры и супруги Юпитера. Миссия завершится в 2025 году. Гравитация Юпитера притянет межпланетную станцию, и она погрузится в хаотичную атмосферу газового гиганта.

SpaceX отправила станцию Europa Clipper к ледяной луне Юпитера

14 октября американская автоматическая межпланетная станция (АМС) Europa Clipper отправилась к Европе — одной из ледяных лун Юпитера. Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX с АМС стартовала с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США). Успешное отделение Europa Clipper от второй ступени носителя произошло примерно через час после старта. Станция должна достигнуть газового гиганта в 2030 году.

Ожидается, что Europa Clipper будет вращаться вокруг Юпитера и проведет несколько близких пролетов мимо Европы, внутри которой, как считается, имеется подледный океан с жидкой водой. Космический аппарат соберет данные об атмосфере, поверхности и недрах юпитерианской луны, внутри которой допускается существование жизни.