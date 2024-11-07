Назван бодрящий сильнее кофе напиток

Эндокринолог Глазкова: чай может бодрить сильнее, чем кофе

Чай при особом приготовлении может бодрить сильнее, чем кофе, считает врач-эндокринолог Полина Глазкова. Способ приготовить такой напиток она назвала «Вечерней Москве».

Глазкова отметила, что бодрящий эффект на организм оказывает кофеин, который содержится как в кофе, так и в чае. При этом обычно в последнем этого вещества почти в два раза меньше. «В чашке американо, например, около 120 миллиграммов кофеина, а в чашке черного чая — около 65 миллиграммов», — уточнила врач.

В то же время если чайные листья заварить особым способом, они отдадут больше кофеина, и бодрящий эффект у напитка будет сильнее, чем у кофе. По ее словам, для этого нужно взять молодые листья черного чая, так как в них выше концентрация вещества. Если их залить крутым кипятком и дать настояться, то уровень кофеина в напитке будет еще выше. Кроме того, по словам Глазковой, чем дольше чайные листья завариваются, тем больше они отдают кофеина.

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