Немецкое Die Zeit отреагировало на победу Трампа нецензурным заголовком

Немецкое онлайн-издание Die Zeit нецензурным заголовком отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах президента США. Материал доступен на сайте газеты.

Автор статьи, озаглавленной «Fuck», Неле Полащек рассуждает о последствиях возвращения политика в Белый дом. В частности, она вспомнила шутливый совет внимательно смотреть на грибовидное облако на горизонте, поскольку «больше такой возможности может не случиться».

Накануне депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани заявил, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США заставит ЕС пересмотреть свою зависимость от США и позволит создать новый баланс сил в международных отношениях.

Ранее журналист Хоакин Флорес в материале для издания Strategic Culture предположил, что Соединенные Штаты видят в конфликте на Украине способ установить господство над Европой. Он оценил политику Вашингтона в этом вопросе как попытку достичь «более коварную и хитрую цель».