Овечкин забросил в пятом матче подряд и приблизился к рекорду Ягра

Александр Овечкин приблизился к рекорду Яромира Ягра по победным голам

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил в пятом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отличился во встрече с «Нэшвилл Предаторз». Его гол стал решающим, по количеству победных шайб Овечкин приблизился к рекорду чеха Яромира Ягра. У россиянина за карьеру 130 победных шайб, у чеха — 135.

Также в матче с «Нэшвиллом» Овечкин стал автором одной результативной передачи. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона». Российский форвард был признан первой звездой поединка.

Очередная заброшенная шайба стала для Овечкина 861-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки до 33 голов.