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10:04, 7 ноября 2024Силовые структуры

Подорвавшего по заданию ГУР автомобиль бывшего судьи жителя Запорожья задержали

Поймали жителя Бердянска, взорвавшего машину экс-судьи по заданию ГУР МО Украины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сотрудники региональных управлений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и МВД России задержали 35-летнего жителя Бердянска, который по заданию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины подорвал автомобиль бывшего судьи. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Задержанному предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 3 статьи 205 и части 1 ст. 222.1 («Покушение на террористический акт (путем взрыва с целью убийства), незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ. Мужчина сообщил, что действовал по заданию ГУР МО Украины. За подрыв ему обещали выплатить 10 тысяч долларов США. Фигурант заключен под стражу.

По данным следствия, 30 сентября, будучи в Бердянске у жилого дома, расположенного на улице Красных Партизан, обвиняемый хотел расправиться со своим знакомым, который ожидал назначения на должность судьи. Он разместил под его автомобиль самодельное взрывное устройство (СВУ). 2 октября СВУ сдетонировало. В момент взрыва в автомобиле никого не было.

Официальный представитель СК России отметила, что до вхождения Запорожской области в состав России обвиняемый проходил службу в органах прокуратуры Украины.

О ЧП стало известно 2 октября.

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