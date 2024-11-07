Раскрыта личность взорвавшего автомобиль судьи в Бердянске

«Ъ»: машину судьи в Бердянске взорвал экс-сотрудник прокуратуры Святенький

Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области арестовал 35-летнего Максима Святенького, бывшего сотрудника Бердянской прокуратуры, обвиняемого в подрыве автомобиля знакомого судьи Виталия Ломейко. Об этом сообщает «Коммерсантъ», раскрывая данные фигуранта дела.

До вхождения региона в состав России Святенький работал помощником прокурора Бердянска, а после начала специальной военной операции связался с украинской разведкой. Там ему дали поручение совершить теракт, за что обещали трудоустроить на Украине и заплатить 10 тысяч долларов.

Святенький решил поквитаться со старым знакомым Ломейко, который единственный из всего судейского корпуса Запорожской области остался работать с российскими властями. На экс-прокурора силовики вышли в ходе отработки лиц, контактировавших с судьей. При задержании Святенький сразу же во всем признался.

Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала назначить Ломейко заместителем председателя Пологовского межрайонного суда Запорожской области.

По данным следствия, Святенький заложил взрывное устройство под машину судьи и привел его в действие 2 октября. Ломейко в момент взрыва в автомобиле не было.