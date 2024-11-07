Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 7 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыта личность взорвавшего автомобиль судьи в Бердянске

«Ъ»: машину судьи в Бердянске взорвал экс-сотрудник прокуратуры Святенький
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Подорвавшего по заданию ГУР автомобиль бывшего судьи жителя Запорожья задержали

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области арестовал 35-летнего Максима Святенького, бывшего сотрудника Бердянской прокуратуры, обвиняемого в подрыве автомобиля знакомого судьи Виталия Ломейко. Об этом сообщает «Коммерсантъ», раскрывая данные фигуранта дела.

До вхождения региона в состав России Святенький работал помощником прокурора Бердянска, а после начала специальной военной операции связался с украинской разведкой. Там ему дали поручение совершить теракт, за что обещали трудоустроить на Украине и заплатить 10 тысяч долларов.

Святенький решил поквитаться со старым знакомым Ломейко, который единственный из всего судейского корпуса Запорожской области остался работать с российскими властями. На экс-прокурора силовики вышли в ходе отработки лиц, контактировавших с судьей. При задержании Святенький сразу же во всем признался.

Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала назначить Ломейко заместителем председателя Пологовского межрайонного суда Запорожской области.

По данным следствия, Святенький заложил взрывное устройство под машину судьи и привел его в действие 2 октября. Ломейко в момент взрыва в автомобиле не было.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали абстрактными данные о новом мирном плане Трампа по Украине. Что об этом думают в Киеве?

      У летучих мышей-вампиров обнаружили сходство с мухой цеце

      Вероятность скачка биткоина до 100 тысяч долларов на фоне выборов в США оценили

      Появились подробности о массовом отравлении россиян грибами

      Приговор политику Гозману признали законным

      В российском городе у дома снесло крышу и забор

      Во Франции назвали последствия победы Трампа для Европы

      17-летнего игрока «Барселоны» признали самым дорогим молодым футболистом мира

      В Киеве заявили о «сдержанном оптимизме» в связи с победой Трампа на выборах

      Обвиняемого в подрыве железной дороги в Башкирии отправили под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше