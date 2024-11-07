Поклонская призвала извлечь урок из насилия в интересах народа

Экс-прокурор Крыма Поклонская процитировала Ленина и порассуждала о насилии

Советник Генпрокурора, экс-прокурор Крыма, бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская процитировала слова сооснователя и первого лидера СССР Владимира Ленина о насилии ради народа и призвала извлечь урок из ошибок прошлого. Об этом она порассуждала в Telegram.

По словам Поклонской, события 1917 года, когда Ленин заявил о намерении «организовать насилие во имя интересов народа», изменили ход истории, вселив в сознание людей новые страхи и наполнило учебники новыми «героями и негероями». Она задалась вопросом, все ли было сделано верно в те годы, и допустимо ли было добиваться целей насильственными методами.

Чем известна Наталья Поклонская? Наталья Поклонская — бывший прокурор Крыма, один из символов «русской весны» 2014 года. С 2016 по 2021 год она занимала пост депутата Госдумы. В это время прославилась жесткой позицией против фильма «Матильда» Алексея Учителя, в котором рассказывалось об отношениях канонизированного РПЦ императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Также получили широкую известность заявления Поклонской о мироточащем бюсте Николая. Кроме того, она признавалась, что посещала монастырь скандально известного схимонаха Сергия Романова. После окончания депутатских полномочий Поклонская ненадолго стала послом России в Кабо-Верде, а в 2022 году — советником Генпрокурора. После последнего назначения она обещала прекратить публичную деятельность.

«Оправдано ли было то насилие в масштабах государства и страх ради "светлой" цели? Добились ли тех целей, к которым стремились? Все эти вопросы обсуждаются уже сотню лет, но главным остается, на мой взгляд один: каковы были ошибки и что сделать для того, чтобы их не повторять сегодня», — написала бывший прокурор.

Ответов на поднятые ею вопросы Поклонская не дала.

Ранее же она обратилась к россиянам и призвала к переменам — так она поздравила жителей страны с языческим кельтским праздником Самайн.