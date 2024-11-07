Эндокринолог Звенигородская: употребление фруктозы может привести к ожирению

Фруктоза — это тот же быстрый углевод, что и глюкоза, и ее нельзя назвать полезным заменителем сахара, рассказала эндокринолог Центра репродукции «Линия жизни» Александра Звенигородская. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказала, что этот популярный сахарозаменитель оказался связан с риском ожирения.

По словам доктора, фруктоза влияет на организм примерно так же, как и на обычный сахар. Если содержащие ее продукты (например, сладкая газировка, мороженое или шоколад) становятся основой рациона, то в скором времени их употребление может привести к ожирению и сопутствующим ему заболеваниям.

«Часто вижу пациентов, которые уверены, что фруктоза — здоровая альтернатива сахара, но это не так. В то же время не вижу смысла полностью исключать сахар из рациона, если у вас нет сахарного диабета. Диабетикам можно посоветовать сахарозаменители не влияющие на вес (...). А лучшим источником углеводов и сладкого для них являются фрукты, но в умеренном количестве», — сказала эндокринолог.

Ранее эндокринолог Вероника Курова назвала висцеральный жир одной из главных причин развития сахарного диабета второго типа. По словам врача, при висцеральном ожирении жир накапливается вокруг печени, поджелудочной железы и кишечника.