Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:48, 7 ноября 2024Путешествия

Посольство России получило полсотни жалоб от застрявших на лайнере в Японии граждан

Посольство РФ получило 50 жалоб от застрявших на лайнере в Японии россиян
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал SHOT

Посольство России в Японии получило полсотни жалоб от граждан, застрявших на круизном лайнере Spectrum of The Seas в порту Йокогама недалеко от Токио. Об этом сообщается в Telegram-канале дипведомства.

Уточняется, что 7 ноября по телефону и электронной почте в посольство обратилось около 50 россиян, которые попросили помочь им получить разрешение японских властей на вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем — на родину, не дожидаясь завершения ремонтных работ на судне. По данным представителя российского туроператора CruClub, на борту сейчас находится 538 соотечественников, у которых истек срок действия японских транзитных виз.

Материалы по теме:
«Тут паника» Сотни россиян застряли на круизном лайнере в Японии. Почему они не могут вернуться домой?
«Тут паника» Сотни россиян застряли на круизном лайнере в Японии. Почему они не могут вернуться домой?
Сегодня
«Настоящий бум» Россияне сошли с ума по круизам. Что они в них находят и почему к круизу лучше готовиться уже зимой?
«Настоящий бум»Россияне сошли с ума по круизам. Что они в них находят и почему к круизу лучше готовиться уже зимой?
5 ноября 2024

В дипведомстве заверили, что российским туристам окажут необходимую помощь. Сотрудники посольства уже связались с иммиграционной службой Японии, которая готова помочь путешественникам выехать из страны при условии прямого обращения владельца лайнера — американской компании Royal Caribbean.

Информация о том, что около 600 российских туристов застряли в порту Японии из-за поломки круизного лайнера, появилась утром 7 ноября. Пассажиры рассказали, что они должны были прибыть в Шанхай 9 ноября, но срок перенесли на 11 ноября, из-за этого у путешественников сгорят билеты в Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали абстрактными данные о новом мирном плане Трампа по Украине. Что об этом думают в Киеве?

      У летучих мышей-вампиров обнаружили сходство с мухой цеце

      Вероятность скачка биткоина до 100 тысяч долларов на фоне выборов в США оценили

      Появились подробности о массовом отравлении россиян грибами

      Приговор политику Гозману признали законным

      В российском городе у дома снесло крышу и забор

      Во Франции назвали последствия победы Трампа для Европы

      17-летнего игрока «Барселоны» признали самым дорогим молодым футболистом мира

      В Киеве заявили о «сдержанном оптимизме» в связи с победой Трампа на выборах

      Обвиняемого в подрыве железной дороги в Башкирии отправили под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше