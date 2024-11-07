Посольство России получило полсотни жалоб от застрявших на лайнере в Японии граждан

Посольство РФ получило 50 жалоб от застрявших на лайнере в Японии россиян

Посольство России в Японии получило полсотни жалоб от граждан, застрявших на круизном лайнере Spectrum of The Seas в порту Йокогама недалеко от Токио. Об этом сообщается в Telegram-канале дипведомства.

Уточняется, что 7 ноября по телефону и электронной почте в посольство обратилось около 50 россиян, которые попросили помочь им получить разрешение японских властей на вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем — на родину, не дожидаясь завершения ремонтных работ на судне. По данным представителя российского туроператора CruClub, на борту сейчас находится 538 соотечественников, у которых истек срок действия японских транзитных виз.

В дипведомстве заверили, что российским туристам окажут необходимую помощь. Сотрудники посольства уже связались с иммиграционной службой Японии, которая готова помочь путешественникам выехать из страны при условии прямого обращения владельца лайнера — американской компании Royal Caribbean.

Информация о том, что около 600 российских туристов застряли в порту Японии из-за поломки круизного лайнера, появилась утром 7 ноября. Пассажиры рассказали, что они должны были прибыть в Шанхай 9 ноября, но срок перенесли на 11 ноября, из-за этого у путешественников сгорят билеты в Россию.