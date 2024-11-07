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20:00, 7 ноября 2024Путешествия

Приграничные с Россией аэропорты Финляндии перешли на навигацию 1960-х годов

Аэропорты Финляндии перешли на навигацию 1960-х годов из-за помех с GPS
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Tsungam / Wikipedia

Диспетчерские службы двух аэропортов граничащей с Россией Восточной Финляндии перешли на радионавигационную систему 1960-х годов из-за помех с GPS. Об этом пишет yle.

По данным издания, устройство прошлого века DME (всенаправленный дальномерный радиомаяк, РМД) было вновь введено в эксплуатацию в сентябре 2024 года в аэропортах Йоэнсуу и Савонлинна.

Более того, в скором времени последовать примеру этих авиагаваней планируют в Лаппеенранта.

Ранее авиакомпании ряда европейских государств, в частности Финляндии и стран Балтии, заявили о помехах в работе из-за подавления Россией сигналов GPS после атак дронов. Так, транспортное ведомство Эстонии сообщило, что в последние дни на большей части территории республики наблюдались перебои в работе GPS.

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