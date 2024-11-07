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12:43, 7 ноября 2024Мир

Путин оценил геополитическую ситуацию в мире

Путин: современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам 12-й встречи секретарей Советов безопасности стран СНГ. Обращение российского лидера зачитал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

«Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности», — говорится в обращении.

Российский лидер подчеркнул, что вынесенные для обсуждения на встрече темы «исключительно значимы и актуальны». По его словам, от эффективности их решения зависят вопросы углубления многостороннего партнерства в СНГ, обеспечение коллективной безопасности и условий для роста национальных экономик, а также углубление интеграционных процессов.

Выступая на встрече секретарей Совбезов стран СНГ, Сергей Шойгу заявил, что план Запада по нанесению России стратегического поражения провалился.

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