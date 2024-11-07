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12:03, 7 ноября 2024Мир

Шойгу заявил о провале плана Запада по нанесению России стратегического поражения

Шойгу: план Запада по нанесению России стратегического поражения провалился
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

План Запада по нанесению России стратегического поражения провалился. Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве, пишет ТАСС.

«Вместо того чтобы позволить Украине мирно и спокойно развиваться на протяжении десятилетий, ее не только беззастенчивого грабили, но и всеми силами превращали в оружие нанесения России стратегического поражения. План их провалился», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о желании противников России нанести ей стратегическое поражение. Он назвал такие расчеты иллюзорными и заявил, что их могут строить только те, кто не знает историю и не понимает силу единства РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что США способны «очень быстро» завершить конфликт на Украине, поскольку они сами в него вовлечены. По его словам, Вашингтон декларирует своей целью нанесение России стратегического поражения, однако в случае, если кто-то захочет что-то изменить, это надо приветствовать.

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