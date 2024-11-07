План Запада по нанесению России стратегического поражения провалился. Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве, пишет ТАСС.
«Вместо того чтобы позволить Украине мирно и спокойно развиваться на протяжении десятилетий, ее не только беззастенчивого грабили, но и всеми силами превращали в оружие нанесения России стратегического поражения. План их провалился», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о желании противников России нанести ей стратегическое поражение. Он назвал такие расчеты иллюзорными и заявил, что их могут строить только те, кто не знает историю и не понимает силу единства РФ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что США способны «очень быстро» завершить конфликт на Украине, поскольку они сами в него вовлечены. По его словам, Вашингтон декларирует своей целью нанесение России стратегического поражения, однако в случае, если кто-то захочет что-то изменить, это надо приветствовать.