Шойгу: план Запада по нанесению России стратегического поражения провалился

План Запада по нанесению России стратегического поражения провалился. Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве, пишет ТАСС.

«Вместо того чтобы позволить Украине мирно и спокойно развиваться на протяжении десятилетий, ее не только беззастенчивого грабили, но и всеми силами превращали в оружие нанесения России стратегического поражения. План их провалился», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о желании противников России нанести ей стратегическое поражение. Он назвал такие расчеты иллюзорными и заявил, что их могут строить только те, кто не знает историю и не понимает силу единства РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что США способны «очень быстро» завершить конфликт на Украине, поскольку они сами в него вовлечены. По его словам, Вашингтон декларирует своей целью нанесение России стратегического поражения, однако в случае, если кто-то захочет что-то изменить, это надо приветствовать.