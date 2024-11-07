Путин рассказал о переводе слов экс-канцлера ФРГ Коля для Собчака

Путин вспомнил, как переводил слова экс-канцлера ФРГ Коля для Собчака

Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» вспомнил, как переводил слова экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля для Анатолия Собчака в 1993 году. Трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Коль начал говорить, что будущее Европы должно быть только с Россией. Я рот открыл», — сказал политик. Он считает, что Коль был более искренним в отношениях с Москвой, чем Ангела Меркель.

В октябре стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонные переговоры с Путиным. Уточнялось, что разговор с российским лидером не является табу для главы немецкого правительства.