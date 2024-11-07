Путин уличил Запад в доведении ситуации до госпереворота на Украине

Путин: Запад довел ситуацию до госпереворота на Украине

Запад добивался доведения ситуации на Украине до государственного переворота. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Запад довел ситуацию до госпереворота на Украине и вынудил Россию начать специальную военную операцию. В этом смысле он добился, чего хотел», — уличил Запад российский лидер.

Глава государства также назвал причину всех последних военных конфликтов в мире. По его словам, ею является геополитическая жадность Запада после завершения холодной войны.