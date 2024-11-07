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20:37, 7 ноября 2024Бывший СССР

Путин уличил Запад в доведении ситуации до госпереворота на Украине

Путин: Запад довел ситуацию до госпереворота на Украине
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Sokolovska / Reuters

Запад добивался доведения ситуации на Украине до государственного переворота. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Запад довел ситуацию до госпереворота на Украине и вынудил Россию начать специальную военную операцию. В этом смысле он добился, чего хотел», — уличил Запад российский лидер.

Глава государства также назвал причину всех последних военных конфликтов в мире. По его словам, ею является геополитическая жадность Запада после завершения холодной войны.

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