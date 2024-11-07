Путин назвал причину всех последних военных конфликтов

Путин: исток всех конфликтов от Украины до Югославии — жадность Запада

Подлинным истоком всех военных конфликтов от Югославии до Украины является геополитическая жадность Запада после завершения холодной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«В том, как Запад превратно и в своих интересах истолковал то, что считал итогами холодной войны, как стал перекраивать под себя мир, его беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность — вот подлинные истоки конфликтов», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что курс Запада на эскалацию и затягивание кризиса на Украине является глубоко ошибочным.