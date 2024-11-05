Путин назвал ошибочным курс Запада на эскалацию украинского кризиса

Путин назвал ошибочным курс Запада на эскалацию и затягивание кризиса на Украине

Путь Запада на эскалацию и затягивание кризиса на Украине является глубоко ошибочным. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, передает ТАСС.

«Россия не стремится к конфронтации и верит, что в Европе возобладает рациональный взгляд на сотрудничество с ней», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин высказался о расчетах противников России нанести ей стратегическое поражение. Он назвал это желание «иллюзорным» и заявил, что такие расчеты могут строить только те, кто не знает историю и не понимает силу единства РФ.