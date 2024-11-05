Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:14, 5 ноября 2024Мир

Путин назвал ошибочным курс Запада на эскалацию украинского кризиса

Путин назвал ошибочным курс Запада на эскалацию и затягивание кризиса на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Путь Запада на эскалацию и затягивание кризиса на Украине является глубоко ошибочным. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, передает ТАСС.

«Россия не стремится к конфронтации и верит, что в Европе возобладает рациональный взгляд на сотрудничество с ней», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин высказался о расчетах противников России нанести ей стратегическое поражение. Он назвал это желание «иллюзорным» и заявил, что такие расчеты могут строить только те, кто не знает историю и не понимает силу единства РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о переговорах с Украиной

      Силовики задержали россиянина за попытку расправы над знакомым в 90-е

      Россияне подружились после драки на пункте выдачи заказов и попали на видео

      Украинская журналистка рассказала об «охоте Зеленского на адвокатов»

      Российские поставки нефти за рубеж резко снизились

      Москвичей предупредили о скором исчезновении сугробов

      У 30-летнего мужчины из-за паразита выросла свисающая от глаза до груди опухоль

      Российская чиновница бросила пакет с бутылками в лицо бортпроводнице

      Джокович снялся с Итогового турнира ATP

      Фигурантов дела о хищении у «Роскосмоса» 200 миллионов рублей осудили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше