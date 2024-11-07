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21:41, 7 ноября 2024Россия

Путин вспомнил о встрече с экс-канцлером Германии в 1993 году

Путин рассказал о встрече с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в 1993 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» вспомнил о встрече с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в 1993 году. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

Политик считает, что Коль был более искренним в отношениях с Москвой, чем Ангела Меркель. По его словам, канцлер ФРГ считает, что «будущее Европы должно быть только с Россией».

В октябре стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонные переговоры с Путиным. Уточнялось, что разговор с российским лидером не является табу для главы немецкого правительства.

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