Путин вспомнил о встрече с экс-канцлером Германии в 1993 году

Путин рассказал о встрече с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в 1993 году

Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» вспомнил о встрече с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в 1993 году. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

Политик считает, что Коль был более искренним в отношениях с Москвой, чем Ангела Меркель. По его словам, канцлер ФРГ считает, что «будущее Европы должно быть только с Россией».

В октябре стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонные переговоры с Путиным. Уточнялось, что разговор с российским лидером не является табу для главы немецкого правительства.