Разведчик ВС России Кирей: ВСУ бросают под Курахово неподготовленных солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают на передовую под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) неподготовленных солдат. Об этом РИА Новости заявил командир разведроты Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кирей.

«Неграмотно действуют: вальяжная, неторопливая походка, зачем-то высовываются на открытую местность, отсвечивают, раскрывают и себя, и свою точку», — рассказал разведчик.

Кирей подчеркнул, что неподготовленные бойцы ВСУ являются мобилизованными. По его информации, на кураховском направлении в ДНР также присутствуют опытные расчеты украинских БПЛА, а также наемники, в том числе из стран бывшего СССР.

Ранее Кирей сообщил о применении ВСУ запрещенного оружия под Курахово. По его словам, украинские военные применяют на позициях разведчиков ВС России химическое оружие.