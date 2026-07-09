Стало известно о судьбе корги задержанной ФСБ россиянки

KP.RU: Корги задержанной в Москве соучастницы подготовки теракта нашли новый дом

Во время задержания в Москве 25-летняя девушка, завербованная украинской спецслужбой для подготовки теракта против российского военного, была с собакой породы корги — питомца увели вместе с хозяйкой сотрудники ФСБ. Дальнейшая судьба животного стала известна KP.RU.

В российской спецслужбе заявили изданию, что корги нашли новый дом и надежных хороших хозяев.

«В приют ее никто сдавать не будет, успокойте читателей», — заявили в ведомстве.

Там также сообщили, что ранее один из сотрудников ФСБ приютил черную овчарку одного из задержанных в ходе операции «Паутина».

О задержании девушки стало известно 9 июля. На допросе задержанная девушка пояснила, что является уроженкой Ростовской области и в 2022 году списалась со старым знакомым, который рассказал, что работает на спецслужбы Украины. По его указанию она арендовала квартиру в Москве и установила там камеры для наблюдения за местом проживания военнослужащего Минобороны России.

При этом куратор имитировал романтические отношения с россиянкой и пообещал помочь ей переехать на Украину и продолжить общение.