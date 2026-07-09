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16:47, 9 июля 2026Россия

В учебниках истории России стали по-новому называть холопов

В учебниках истории России изменили формулировки о холопах и Иване Грозном
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В обновленном издании учебника по истории для седьмого класса под редакцией помощника президента России Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова заменили термин «холоп» на новую формулировку. Об этом изменении сообщил ТАСС.

Так, в старой редакции в тексте упоминалось, что «все светские сословия Российского царства на языке XVI в. считались государевыми холопами». В новой же редакции фразу заменили на «все светские сословия Российского царства разделялись на служилых людей и тяглых людей».

Кроме того, изменения коснулись и темы начала правления Ивана IV Грозного. В предыдущей версии учебника было такое предложение об этой эпохе: «вера в государя как опекуна и защитника укрепилась». Его изменили — теперь там указана формулировка «вера в царя как защитника своей земли и православия возросла».

Ранее Владимир Мединский рассказал, что в текст учебника по обществознанию для 9-го класса лично вносит правки заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он описал экс-президента как «блестящего главного редактора».

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