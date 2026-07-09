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16:39, 9 июля 2026Экономика

Путин назвал решения Лондонского и Стокгольмского арбитражей неправовыми

Президент РФ Путин назвал решения Лондонского и Стокгольмского арбитражей неправовыми
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал неправовыми решения Лондонского и Стокгольмского арбитражных судов, которые они принимают против российского бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации говорится, что Лондонский и Стокгольмский суды работают против российского бизнеса. В ответ на это глава Российской Федерации Путин заявил, что суды принимают неправовые решения.

Ранее президент России Владимир Путин в ответ на многочисленные просьбы бизнеса одобрил введение нештрафуемого периода сроком до 1 марта 2027 года при переходе на электронные транспортные накладные (ЭТрН).

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