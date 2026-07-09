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16:47, 9 июля 2026Путешествия

Отмену рейсов из Тель-Авива в Москву продлили до сентября

Израильская El Al не будет летать в Москву до 1 сентября из-за нестабильности в РФ
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Израильская авиакомпания El Al продлила приостановку полетов между Тель-Авивом и Москвой до 1 сентября, объяснив это решение нестабильной обстановкой в российском воздушном пространстве. Об этом сообщает «Интерфакс».

«25 июня перевозчик сообщил о приостановке рейсов в Россию до конца июня в связи с нестабильной обстановкой в российском воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

При этом израильская сторона не уточнила, какие именно риски стали причиной для продления ограничений, и не назвала дату возможного возобновления регулярного сообщения после 1 сентября.

Российские авиакомпании, напротив, наращивают присутствие на израильском направлении. Red Wings объявила о запуске рейсов из Сочи в Тель-Авив с 27 октября. Рейсы из Москвы также выполняются.

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Как писала «Лента.ру», первым отмененным стал рейс на 25 июня. Причиной было названо «развитие ситуации в сфере авиации». При этом перевозчик заявлял, что бронировать билеты на новые рейсы можно будет с июля.

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