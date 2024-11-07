Россияне бросились массово повышать цены квартирантам

РБК: за год почти две трети арендодателей повысили цены старым квартирантам

Владельцы жилья в России бросились массово повышать цены арендаторам, которые уже давно живут в их квартирах. За год почти две трети собственников приняли такие меры, рассказали опрошенные РБК эксперты в области недвижимости.

Аренда жилья дорожает на фоне заградительных ставок по ипотеке — в некоторых банках они достигают 43 процентов годовых. В результате россияне, которые планировали купить отдельное жилье, выбирают снимать квартиры. Соответственно, спрос на аренду недвижимости стремительно растет, а хозяева помещений поднимают цены.

По прогнозам основательницы компании «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, в ноябре-декабре 2024 года обязательно увеличатся ставки найма квартир, которые были сданы больше года назад по менее высоким ценам. Это приведет к общему росту ставок на рынке аренды, подчеркнула эксперт. По новым ценам жилье сначала предлагают старым арендаторам, а если те не согласны, то оно выходит на открытый рынок.

При этом чем дольше человек снимает квартиру, тем меньше он платит, отмечает журнал «Т—Ж» в своем исследовании. Так, россияне, которые арендовали однокомнатную квартиру в Москве в 2024 году, платят в среднем 45 тысяч рублей в месяц, те, кто снял аналогичное жилье в прошлом году, отдают в среднем 42 тысячи рублей, а те, кто арендует квартиру более семи лет, — 35,5 тысячи рублей.

Однако в этих случаях речь идет об аккуратных и платежеспособных квартирантах, с которыми у собственника сложились хорошие отношения. «И когда на рынке аренды повышаются цены, наймодателю выгоднее сохранить проверенного клиента, чем искать нового и опасаться простоя квартиры», — пояснила заместитель директора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Ранее эксперты спрогнозировали, что во второй половине ноября аренда жилья может подешеветь. Причиной этому специалисты назвали снижение спроса после высокого сезона, который в этом году длился дольше обычного.