Россиянин отправился в Арктику на ледоколе и раскрыл неожиданные находки на борту

Российский путешественник отправился в Арктику на ледоколе и раскрыл, какие неожиданные открытия он сделал для себя на борту. Своими впечатлениями он поделился в блоге Travel Maniac на платформе «Дзен».

В первую очередь автор отметил, что на шестипалубном ледоколе «Андрей Вильницкий» есть лифт. «Визуально точно такой же, как в любом офисном центре или жилом доме бизнес-класса: блестящий, с поручнями и привычными кнопками этажей», — написал он.

Еще одной находкой для путешественника стал камин. Кроме того, в одной из кают он увидел ванну.

Россиянина также удивило наличие сауны с бассейном, спортзала и стола для настольного тенниса. «Ощущение, что ты в пятизвездочном отеле, а не на судне», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, чем моряки питаются на ледоколе. В меню были уха, самолепные пельмени и даже шашлыки.