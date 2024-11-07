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08:01, 7 ноября 2024Путешествия

Россиянин отправился в Арктику на ледоколе и раскрыл неожиданные находки на борту

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Российский путешественник отправился в Арктику на ледоколе и раскрыл, какие неожиданные открытия он сделал для себя на борту. Своими впечатлениями он поделился в блоге Travel Maniac на платформе «Дзен».

В первую очередь автор отметил, что на шестипалубном ледоколе «Андрей Вильницкий» есть лифт. «Визуально точно такой же, как в любом офисном центре или жилом доме бизнес-класса: блестящий, с поручнями и привычными кнопками этажей», — написал он.

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Еще одной находкой для путешественника стал камин. Кроме того, в одной из кают он увидел ванну.

Россиянина также удивило наличие сауны с бассейном, спортзала и стола для настольного тенниса. «Ощущение, что ты в пятизвездочном отеле, а не на судне», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, чем моряки питаются на ледоколе. В меню были уха, самолепные пельмени и даже шашлыки.

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