Россиянин рассказал о последствиях атак ВСУ на Курскую область

Житель Курской области рассказал, что его мать ранило в результате атак ВСУ

Житель Курской области рассказал о последствиях атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в частности, об обстрелах и раненых мирных жителях, пишет 360.ru.

Как рассказал россиянин военным следователям, его мать ранило в результате одной из атак ВСУ.

«Периодические обстрелы, попадали в дома, крыши, меняли окна у нас. Мать была ранена, лежала дней десять в больнице», — сказал мужчина.

Со слов жителя российского приграничья, из-за обстрелов в населенных пунктах постоянно отсутствовали свет, вода и другие коммуникации.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся уже три месяца. По официальным данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали более 150 тысяч россиян. Жители неоднократно рассказывали о действиях ВСУ в регионе. Так, одна из местных жительниц ранее заявляла о расправе украинских солдат с приехавшим эвакуировать ее волонтером.