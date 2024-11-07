Российский разведчик рассказал о спасении 17 сослуживцев

Разведчик Тайт сообщил, что вытащил с передовой 17 раненых бойцов через болото

Саниструктор разведроты с позывным Тайт за сутки вытащил 17 тяжелораненых сослуживцев с передовой. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он уточнил, что это произошло во время весеннего наступления штурмовиков под Курахово. По словам разведчика, ему пришлось пешком преодолеть пять километров, в том числе через болотистую местность. «На тележке до болота, дальше перекладывал на носилки», — поделился он.

Тайт отметил, что идти по болоту было трудно, однако он работал по алгоритму: операцию планировали заранее, все маршруты тщательно изучили.

Ранее в ВСУ заявили, что украинские военные в Курахово находятся под угрозой окружения. Как сообщалось, силы России продвигаются к населенному пункту с трех сторон. Кроме того, Генштаб Вооруженных сил Украины информировал, что больше всего российских атак зафиксировано на кураховском направлении.