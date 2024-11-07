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07:37, 7 ноября 2024Мир

Си Цзиньпин обратился с просьбой к Трампу

Си Цзиньпин в поздравлении Трампу призвал его найти путь к взаимопониманию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Дональду Трампу поздравление с победой на президентских выборах в США. Его заявление опубликовало агентство «Синьхуа».

Китайский лидер призвал республиканца найти правильный путь к взаимопониманию. Он подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны урегулировать все разногласия, а также предложил расширять взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее Си Цзиньпин позвонил Трампу и поздравил его с победой. По данным телеканала CNN, этот звонок произошел на фоне усилий мировых лидеров выйти на контакт с Трампом при помощи официальных и неофициальных каналов.

До этого Трамп обещал «разъединить» Россию и Китай в случае своей победы на выборах. По его словам, дружба Москвы и Пекина — позор действующего американского президента Джо Байдена.

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