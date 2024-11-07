Следователи возбудили дело по факту расправы над тремя россиянами

В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над тремя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ.
По данным следствия, утром 7 ноября в селе Ярково в квартире обнаружено тело мужчины, его сожительницы и малолетней дочери. У девочки колото-резаное ранение шеи. Женщина с мужчиной получили огнестрельные ранения. Ранее к ним приходил сосед, который накануне слышал звуки ссоры, но попасть в квартиру не смог.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Приоритетная версия, мужчина расправился с сожительницей и ее несовершеннолетней дочерью.
Ранее сообщалось, что жестоко расправившийся с женой россиянин получил 15 лет колонии.