Следователи возбудили дело по факту расправы над тремя россиянами

В Тюменской области в квартире обнаружены тела трех человек

В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над тремя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ.

По данным следствия, утром 7 ноября в селе Ярково в квартире обнаружено тело мужчины, его сожительницы и малолетней дочери. У девочки колото-резаное ранение шеи. Женщина с мужчиной получили огнестрельные ранения. Ранее к ним приходил сосед, который накануне слышал звуки ссоры, но попасть в квартиру не смог.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Приоритетная версия, мужчина расправился с сожительницей и ее несовершеннолетней дочерью.

Ранее сообщалось, что жестоко расправившийся с женой россиянин получил 15 лет колонии.