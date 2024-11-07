Солист Imagine Dragons в майке-алкоголичке и шлепанцах прогулялся с возлюбленной

Солиста Imagine Dragons Дэна Рейнольдса в майке-алкоголичке сняли с возлюбленной

Солиста поп-рок-группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса сняли на прогулке в Лос-Анджелесе с возлюбленной — актрисой Минкой Келли. Кадры приводит Daily Mail.

37-летнего музыканта запечатлели в так называемой майке-алкоголичке белого цвета, которая подчеркнула его мускулистую фигуру. Кроме того, он надел темно-синие шорты до середины бедра и шлепанцы в черно-белую полоску.

44-летняя избранница артиста позировала в укороченном белом кроп-топе и легинсах с завышенной талией. Она надела вьетнамки и дополнила образ солнцезащитными очками.

В апреле 2023 года жена Дэна Рейнольдса, американская певица Айя Фолькман официально подала на развод с музыкантом. Пара объявила о разрыве в 2022 году.