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12:34, 7 ноября 2024Наука и техника

Су-57 покажут в Китае с новейшими средствами поражения

«Рособоронэкспорт» покажет Су-57 в Китае с новыми средствами поражения
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российский истребитель пятого поколения Су-57 покажут на международной выставке Airshow China 2024 в Китае вместе с новыми ракетами. Об этом сообщили в компании «Рособоронэкспорт».

«Су-57Э в том числе будет выставлен на статической стоянке вместе с новейшими авиационными средствами поражения разработки и производства Корпорации "Тактическое ракетное вооружение"», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что представленные ракеты могут входить в арсенал истребителей 4++ и 5 поколений российского или зарубежного производства.

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В частности, на выставке покажут малозаметную крылатую ракету Х-69, которую считают основным оружием этого класса для Су-57. Для снижения заметности ракета может лететь к цели на минимальной высоте. Х-69 несет боевую часть весом около 300 килограммов. Также в Китае представят противорадиолокационную ракету Х-58УШКЭ.

В июле гендиректор проектно-конструкторского бюро ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков рассказал, что современные ракеты класса «воздух-земля», включая Х-69, неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы противника.

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