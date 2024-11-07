Телезвезда показала фото в откровенном бикини со словами «люблю каждую складку на животе»

Телезвезда Либерти Пул снялась в откровенном бикини и показала складки на теле

Английская телезвезда Либерти Пул опубликовала фото в откровенном купальнике со словами «люблю каждую складку на животе». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя экс-участница шоу Love Island («Остров любви») снялась в бассейне отеля St. Pancras Renaissance в Лондоне. Она предстала перед камерой в синем бикини, которое включало в себя топ с частично обнажавшими грудь чашками и стринги с завязками на бедрах. При этом знаменитость продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, показав особенности своего тела.

«Люблю каждую складку на спине и на животе, каждый шрам. Вес меняется, ваша ценность — нет», — указала в подписи Пул.

В апреле популярная блогерша Мик Зазон также снялась в купальнике и показала складки на теле.