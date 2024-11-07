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22:09, 7 ноября 2024Спорт

Тренер сборной Франции отказался вызывать Мбаппе в команду

Тренер сборной Франции Дешам отказался вызывать футболиста Мбаппе в команду
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jonathan Moscrop / Globallookpress.com

Тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался вызывать нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в национальную команду. Его слова приводит RMC Sport.

Специалист заявил, что у него есть ответственность за принятие решений, и в этот раз он сделал выбор в пользу определенных игроков. «За каждым игроком тоже стоит человек. Все зависит от чувствительности каждого человека», — добавил он.

15 октября стало известно, что Мбаппе заподозрили в изнасиловании в стокгольмском отеле Bank. Уточнялось, что в качестве улик с места происшествия изъяты элементы одежды.

10 октября Мбаппе был замечен в ночном клубе в Стокгольме. В это время сборная Франции играла против Израиля в Лиге наций.

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