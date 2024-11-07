Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:03, 7 ноября 2024Путешествия

Туристка три дня выживала в джунглях Амазонки с помощью дождевой воды и овсянки

Потерявшуюся в джунглях Амазонки испанскую туристку нашли живой спустя три дня
Марина Черняк
Марина Черняк

Фото: Unsplash

Испанскую туристку, которая отправилась с гидом в джунгли Амазонки и потерялась, нашли живой спустя три дня. Подробностями истории поделилось издание Noticias Caracol.

По данным источника, 26-летняя Эстер Хименес Ромеу поехала в колумбийский город Летисия в департаменте Амазонас, чтобы заняться экотуризмом. Для похода в джунгли она наняла гида, с которым позже разминулась, и заблудилась.

Материалы по теме:
«Ад с 1001 демоном» Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
«Ад с 1001 демоном»Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
24 апреля 2024
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала. Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала.Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
28 января 2024

Эстер смогла отправить сообщение с просьбой о помощи своему другу в Норвегии, именно он поставил в известность о произошедшем колумбийские власти, которые начали поиски. К операции подключились региональная гвардия, полицейские, пожарные-добровольцы, сотрудники гражданской обороны и ВВС. Через 48 часов пропавшую девушку нашли — ей удалось выжить с помощью дождевой воды и запасов овсянки, которые она взяла с собой в поход.

Хименес Ромеу призналась, что когда она заблудилась и осталась без проводника, то сначала запаниковала, но затем взяла себя в руки и разбила лагерь, ожидая его возвращения. Поиски гида, о местонахождении которого пока нет никаких сведений, продолжаются.

В апреле в колумбийских джунглях нашли пропавшего российского путешественника Владимира Косарова. Он рассказал, что на него несколько раз нападали и он чудом выжил, упав с обрыва.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты последствия удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

      Прославившийся на телевидении фермер признался в афере на несколько миллионов долларов

      Туристка три дня выживала в джунглях Амазонки с помощью дождевой воды и овсянки

      Россиянам назвали преимущество покупки квартиры с непогашенной ипотекой

      Лукашенко помиловал десятки экстремистов

      Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией

      В ВСУ сообщили о приближении российских военных к Солнцевке

      Россиянам разрешили уезжать от беспилотников на высокой скорости

      Россиянин рассказал о последствиях атак ВСУ на Курскую область

      Экс-президент Молдавии назвал причину изменения конституции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше