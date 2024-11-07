В российском зоопарке поселились долгоноги

Уникальные долгоноги стали обитателями нижегородского зоопарка «Лимпопо»

Уникальные для России животные поселились в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщается на странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет о капских долгоногах — млекопитающих из отряда грызунов, обитающих на юге Африки и ведущих преимущественно ночной образ жизни. Внешне эти животные напоминают мини-кенгуру или большого тушканчика размером с зайца.

«Среди всех российских зоопарков именно "Лимпопо" стал первым, где этих уникальных животных можно увидеть воочию! »— говорится в сообщении.

Отмечается, что в нижегородский зоопарк приехала пара долгоногов: самец и самка в возрасте одного года. Животные очень активны и подвижны, с интересом изучают новое жилище, расположенное в экспозиции «Ночной мир». В «Лимпопо» подчеркнули, что паре пока рано задумываться о потомстве, однако сотрудники зоосада создали все условия для последующего размножения. «Сейчас у них на уме только игры и дружба!» — заключили в зоопарке.

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