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15:39, 7 ноября 2024Моя страна

В российском зоопарке поселились долгоноги

Уникальные долгоноги стали обитателями нижегородского зоопарка «Лимпопо»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Colorado State University Libraries / Wikimedia

Уникальные для России животные поселились в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщается на странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет о капских долгоногах — млекопитающих из отряда грызунов, обитающих на юге Африки и ведущих преимущественно ночной образ жизни. Внешне эти животные напоминают мини-кенгуру или большого тушканчика размером с зайца.

«Среди всех российских зоопарков именно "Лимпопо" стал первым, где этих уникальных животных можно увидеть воочию! »— говорится в сообщении.

Отмечается, что в нижегородский зоопарк приехала пара долгоногов: самец и самка в возрасте одного года. Животные очень активны и подвижны, с интересом изучают новое жилище, расположенное в экспозиции «Ночной мир». В «Лимпопо» подчеркнули, что паре пока рано задумываться о потомстве, однако сотрудники зоосада создали все условия для последующего размножения. «Сейчас у них на уме только игры и дружба!» — заключили в зоопарке.

Ранее в новосибирском зоопарке рассказали о подготовке манулов к зиме. Эксперт сообщила, что манул по кличке Ева и ее котята перед холодным сезоном набирают вес и обрастают шерстью. Тем временем сотрудники зоопарка «Роев ручей» в Красноярске показали Кисуню.

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