В российском зоопарке показали Кисуню

В красноярском зоопарке показали самку снежного барса Кисуню

Сотрудники зоопарка «Роев ручей» в Красноярске показали самку снежного барса. Соответствующее видео опубликовано на странице учреждения во «ВКонтакте».

В Международный день снежного барса, который отмечается с 2013 года 23 октября, специалисты решили продемонстрировать россиянам Кисуню — жительницу зоопарка. На размещенном ролике животное трется о деревянные бруски вольера и громко мурлыкает. Также Кисуня немного прогулялась перед камерой, а после легла.

По словам автором поста, снежные барсы занесены в Красную книгу России и несмотря на все программы по сохранению, они все еще находятся на грани вымирания. «По последним данным, в России насчитывается всего 70 ирбисов», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что туристы сняли на видео редкого леопарда во время прогулки по нацпарку «Земля леопарда».