Захарова объяснила поведение Зеленского на саммите G7

Захарова заявила о попытках Зеленского стать «центром мироздания» на G7

Украинский лидер Владимир Зеленский на саммите G7 пытался стать центром западного мира. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Ему нужно было продемонстрировать тем, кого он как бы считает своими, что он мол не просто не забыт, а вообще является центром всего мироздания западного мира», — объяснила дипломат поведение президента Украины.

Захарова высмеяла внешний вид Зеленского на саммите. По ее словам, украинский лидер появился в «черном диктаторском костюмчике», который должен был подчеркнуть его особую роль на встрече. Представитель МИД заявила, что таким образом украинский лидер пытался продемонстрировать свое влияние на страны G7.

Известно, что Зеленский на саммите G7 выступил с требованием к Евросоюзу. Он призвал ЕС как можно быстрее принять Украину в объединение.