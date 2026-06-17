В России упали продажи популярного продукта питания

«Ъ»: Продажи меда в России сократились на 7–8 процентов в январе-мае

По итогам первых пяти месяцев 2026 года суммарные объемы продаж меда в России заметно сократились на фоне ощутимого роста цен на популярное лакомство. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

В январе-мае продажи меда упали на 7 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года, указали в NTech. В «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) зафиксировали снижение реализации лакомства на 8 процентов год к году.

Аналитики связывают охлаждение спроса россиян на этот продукт в первую очередь с ростом цен. Так, по данным «Чек Индекс», за неполную первую половину года средняя розничная стоимость меда в стране увеличилась на 16 процентов и достигла 868 рублей за литр. Заметное подорожание лакомства эксперты объяснили «вымыванием» с рынка остатков прошлых сезонов.

По итогам всего года, спрогнозировал глава Союза пчеловодов России Валерий Михеев, мед на внутреннем рынке подорожает на треть. Подобная динамика будет обусловлена стремительным увеличением себестоимости производства, вызванным ростом расходов на энергию, повышением ставки НДС. Все это в конечном счете окажет влияние на цены для конечного потребителя, констатировал Михеев.