Экономика
09:35, 17 февраля 2026Экономика

Россиян предупредили о подорожании меда

Михеев: В 2026 году российский мед подорожает на треть
Вячеслав Агапов

Фото: Madeleine Steinbach / Shutterstock / Fotodom

В 2026 году российский мед подорожает на треть. О подорожании продукта предупредил председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев его цитирует НСН.

По словам эксперта, на рынке сложился дефицит меда — причиной стал факт, что его невыгодно продавать.

«Цены на мед зависят от региона. Российский мед подорожает, но не слишком. Думаю, где-то на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, на те же 30 процентов, на которые он подорожал за последний год. Расходы на энергию, рост НДС в конечном итоге ложатся на потребителя», — пояснил Михеев.

На фоне нехватки продукта магазины могут начать реализовывать менее качественный мед из Канады и Бразилии. Однако будет ли он дешевле или дороже, эксперт сказать затруднился.

Как заявили в ассоциации «Руспродсоюза», причиной возможного дефицита меда в России может стать сокращение производства этого популярного продукта из-за погодных аномалий 2025 года, выразившихся в засухе в одних медоносных регионах и избытке осадков в других. В текущем сезоне ранние сорта каштанового, акациевого меда на рынке закончились значительно быстрее обычного, в то время как сорта цветочного разнотравья, как правило, доступные до весны, стали дефицитными уже к Новому году. Вскоре закончатся запасы и гречишного меда.

