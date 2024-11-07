В Госдуме предупредили Украину о «неприятных новостях»

Депутат Госдумы Белик: Украина получит неприятные новости после победы Трампа

Украину ждут «неприятные новости» о помощи со стороны США после прихода к власти республиканца Дональда Трампа. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, новое американское руководство не станет удовлетворять запросы «вечно просящего» Владимира Зеленского, в связи с чем помощь Киеву сократится. При этом, по мнению политика, Трампу будет сложно «остаться абсолютно свободным от военно-промышленного лобби».

Он предположил, что новый президент США может отвести Украине роль «Золушки», которая «вроде член семьи, но на бал ее не берут». «Таким образом официальный Киев получает статус "почти члена альянса" и вечно ждет за дверью, пока впустят, ну а мы получаем демилитаризованного соседа и буферную зону...», — заключил Белик.

Ранее стало известно о намерении действующего американского президента Джо Байдена срочно отправить Украине последний пакет помощи в размере шести миллиардов долларов. Отмечается, что команда главы государства ожидает прекращения поставок Киеву оружия с момента вступления Трампа на должность президента США.