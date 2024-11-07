В Литве провалилась попытка объявить коммунистическую партию преступной

Парламент Литвы не смог объявить преступной коммунистическую партию

Сейм (парламент) Литвы не смог объявить преступной коммунистическую партию, которая находилась у власти в республике с 1940 по 1990 год. Об этом пишет Sputnik в своем Telegram-канале.

По информации издания, за законопроект проголосовало 54 из 141 депутата. Это 38 процентов голосов, что недостаточно для принятия закона.

В партию во времена СССР входил и нынешний президент Литвы Гитанас Науседа. Он не раз отрицал свое членство в движении.

Ранее в другой прибалтийской республике — Эстонии — начали процесс запрета Эстонской православной церкви (ЭПЦ). МВД республики собирается внести поправки в закон о церкви, что означает юридическую ликвидацию ЭПЦ.