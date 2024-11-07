Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:35, 7 ноября 2024Бывший СССР

В Литве провалилась попытка объявить коммунистическую партию преступной

Парламент Литвы не смог объявить преступной коммунистическую партию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Augustas Didžgalvis / Wikimedia

Сейм (парламент) Литвы не смог объявить преступной коммунистическую партию, которая находилась у власти в республике с 1940 по 1990 год. Об этом пишет Sputnik в своем Telegram-канале.

По информации издания, за законопроект проголосовало 54 из 141 депутата. Это 38 процентов голосов, что недостаточно для принятия закона.

В партию во времена СССР входил и нынешний президент Литвы Гитанас Науседа. Он не раз отрицал свое членство в движении.

Ранее в другой прибалтийской республике — Эстонииначали процесс запрета Эстонской православной церкви (ЭПЦ). МВД республики собирается внести поправки в закон о церкви, что означает юридическую ликвидацию ЭПЦ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты последствия удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

      Прославившийся на телевидении фермер признался в афере на несколько миллионов долларов

      Туристка три дня выживала в джунглях Амазонки с помощью дождевой воды и овсянки

      Россиянам назвали преимущество покупки квартиры с непогашенной ипотекой

      Лукашенко помиловал десятки экстремистов

      Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией

      В ВСУ сообщили о приближении российских военных к Солнцевке

      Россиянам разрешили уезжать от беспилотников на высокой скорости

      Россиянин рассказал о последствиях атак ВСУ на Курскую область

      Экс-президент Молдавии назвал причину изменения конституции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше