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11:19, 7 ноября 2024Ценности

В Louis Vuitton отказались продавать сумку российскому блогеру Джарахову

В бутике Louis Vuitton отказались продавать сумку российскому блогеру Джарахову
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ura.ru / Globallookpress.com

В парижском бутике модного дома Louis Vuitton отказались продавать сумку популярному российскому блогеру Эльдару Джарахову. Об этом он рассказал в одном из выпусков шоу «Пацаны».

Рэпер признался, что хотел приобрести в магазине люксового бренда в аэропорту Парижа сумку стоимостью 3000 евро (317 тысяч рублей). По словам блогера, сотрудники бутика с радостью его обслужили, однако уже на кассе отказали в продаже изделия, предварительно попросив показать паспорт.

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«Мне сказали, что не продадут сумку, потому что я из России», — подытожил Джарахов. В то же время гость передачи Алексей Жидковский признался, что никогда не сталкивался с такой ситуацией за рубежом.

В апреле 2022 года в Celine также отказались продавать товары российской блогерше.

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