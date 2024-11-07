В МВД России рассказали о поимке преступников с помощью искусственного интеллекта

Волк: при помощи ИИ полиция задержала 96 подозреваемых в киберпреступлениях

С помощью искусственного интеллекта (ИИ) полицейские выявили и раскрыли ряд резонансных преступлений, задержаны 96 подозреваемых, организовавших незаконный бизнес с доходом в 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, активно используются нейросети для пресечения противоправной деятельности телефонных мошенников и организаторов нелегальной криптобиржи. Новые технические возможности применяют сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД России при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Волк отметила, что это подразделение стало первым среди всех правоохранительных структур, которое применяет ИИ в своей работе. В сентябре на территории 13 субъектов страны были изъяты 39 сим-боксов, используемых телефонными мошенниками, находящими за пределами России, которые с помощью этого оборудования подменяют номера. Силовики установили 8,5 тысячи абонентских номеров, используемых для мошенничества.

Также была выявлена и пресечена деятельность преступной группировки, создавшей анонимную платежную систему и криптовалютную биржу, а также 33 онлайн-сервиса для незаконной банковской деятельности.

Четверо фигурантов были арестованы московским судом.